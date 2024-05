L’allarme sulla Russia del Financial Times | Atti di sabotaggio nella Ue

Mentre la situazione al fronte si fa sempre più complicata il presidente ucraino Zelensky se la prende duramente con Putin che "è pazzo e non vuole la pace". E il Financial Times rivela: le intelligence europee ritengono che la Russia stia attivamente preparando azioni nei Paesi occidentali La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere L'ordine di Putin: prendere ... Continua a leggere>>

È questo l'avviso che hanno lanciato alcune agenzie di intelligence europee, citate dal Financial Times . Stando alle fonti, citate dal giornale di Londra, "la Russia ha già iniziato a preparare più ... Continua a leggere>>