F1 - Carlos Sainz | Oggi tutti hanno gareggiato in maniera troppo dura La Safety Car non ci ha favorito

(Di lunedì 6 maggio 2024)chiude al quarto posto il suo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 dopo una gara nonlineare. Sul tracciato della Florida abbiamo assistito ad un vero e proprio show della McLaren, mentre la scuderia di Maranello ha lottato ma ha pagato a caro prezzo il timing dell’uscita dellaCar. Il successo è andato a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9. Quartoa 11.4, quinto Sergio Perez a 14.6, sesto Lewis Hamilton a 16.5. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon. Al termine della gara il nativo di Madrid ha analizzato quanto avvenuto sulla pista della Florida, iniziando da quanto successo in ...

Gp Miami: clamorosa prima vittoria di Norris, ritorno al successo della McLaren. Verstappen secondo, poi Leclerc e sainz - E venne il giorno di Lando Norris. Il 24enne inglese della McLaren-Mercedes, ha conquistato a Miami la sua prima vittoria in F1. La inseguiva da 110 ... Continua a leggere>>

F1 pagelle GP Miami: Norris 10 spaziale, Verstappen umano, Leclerc battagliero, sainz frustrato, sprazzi di Hamilton - George Russell (Mercedes) 5: stavolta è lui il pilota Mercedes in crisi. Le prede sonoramente dal compagno per tutto il week end, mai uno squillo, mai un acuto. Un anonimo 8° posto dietro pure Tsunoda ... Continua a leggere>>

F1, a Miami ancora una pole per Verstappen ma Leclerc e sainz gli sono subito dietro - Il sabato del GP di Miami è un sabato che ha visto la Ferrari sorridere. Infatti, all'ottimo risultato di una gara Sprint in cui Leclerc alla fine di 19 giri ha registrato un distacco da Verstappen in ... Continua a leggere>>