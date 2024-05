Ecco perché non dovete credere alla bufala delle dipendenti ASL che si introducono nelle case per misurare le polveri sottili

Amedeo Avondet è un 23enne giornalista torinese con un passato in Fratelli d’Italia. A lui si attribuisce lo scoop de Il Corrispondente, che è stato indicato come colui che ha dato per primo la notizia di un disertore russo ucciso in circostanze misteriose in Spagna. E proprio ieri sul suo canale ... Continua a leggere>>