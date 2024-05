Tendenze della festa della mamma su Instagram

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 6 maggio 2024) I ruoli cambiano, ma l’importanza e l’impatto delle madri rimangono immutabili. La, celebrata annualmente la seconda domenica di maggio in molte parti del mondo, è una testimonianza di questa verità universale. L’aumento delledi ricerca e dei sentimenti suevidenzia l’entusiasmo diffuso per la, sottolineando il suo fascino universale. “Le persone si rivolgono ai social media comenon solo per fare gli auguri alle loro madri, ma anche per trovare il modo perfetto per celebrare questa giornata speciale,” osserva Jason Adler, ingegnere software di Repocket. Analizzando i dati di, Adler nota un aumento nelle ...