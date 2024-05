F1 - Max Verstappen | Si vince e si perd - Lando ha meritato Lavoreremo per tornare più forti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Strano ma vero. Maxper la seconda volta in stagione non ha vinto una gara del Mondiale 2024. In occasione del GP di Miami, appuntamento numero sei del calendario, il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare del posto d’onore, cedendo il passo a un felicissimoNorris, artefice di uno dei weekend dal rendimento più pazzo della storia recente. Un risultato scaturito (anche) dall’ingresso della safety car al ventottesimo giro, fattore che ha sparigliato le carte in tavola. Alla fine dei conti, l’olandese ha rimediato un gap di +7.612rispetto al diretto avversario, precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quarto. Una volta arrivato al parco chiuso, il fenomeno della Red Bull ha commentato a caldo la sua prova. “Sisie credo che tutti siamo ...