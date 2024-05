Marchegiani | Tra Napoli e Inter non c’erano 20 punti anno scorso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tranonaffatto tutti queidi distanza durante la scorsa stagione. Lucalo conferma e ne dà un’pretazione su Sky Sport. DISTANZE – Lucapreta le differenze di rendimento negli ultimi due anni: «Nella scorsa stagione il Mondiale ha creato un rapporto di forze sbilanciato rispetto alla realtà. Con questo non voglio dire che ilnon abbia dimostrato di essere più forte. Non era però una squadra da dare 20all’, ora ne ha 40 sotto. Quest’la situazione è ribaltata e tutto viene ingigantito. Anche i giudizi negativi. Su alcuni verdetti della stagione del Mondiale bisogna ridimensionarsi». La verità è venuta ...

Sky, marchegiani: “Lo scorso campionato del napoli un unicum. Non era da dare 20 più all’Inter" - Nel corso del programma di 'Sky Sport Club', l'ex portiere Luca marchegiani ha commentato la stagione horror del napoli. Continua a leggere>>

Conte al napoli, De Laurentiis frena - Lo scrive Franco Ordine. Lo scrive in relazione al Milan ma va bene anche per il napoli. Non chiede più contratti faraonici Conte è cambiato, ha detto a un amico: «Voglio emozionarmi». Non chiede più ... Continua a leggere>>

napoli alla ricerca di un nuovo allenatore: Antonio Conte in lizza - Il napoli, dopo una stagione deludente che ha seguito la vittoria dello scudetto dell'anno precedente, sta considerando una rivoluzione significativa. La dirigenza sta valutando diversi profili per la ... Continua a leggere>>