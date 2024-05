F1 GP Miami - Verstappen | Giornata davvero complicata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Si vince e si perde. Tutti siamo abituati a questo. Oggi erauna gara, non avevo grandi sensazioni con le medie. Ho visto i tempi della McLaren e ho capito che erano più veloci”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, al termine del Gran Premio dichiuso in seconda posizione. “Sono felice per Lando, ha strameritato la vittoria. Sono sicuro che non sarà l’ultima. Io ho avuto problemi di grip. Avremo del lavoro da fare. Analizzeremo tutto e cercheremo di tornare più forti”. SportFace.