Roma - Ndicka non dimentica | I tifosi dell’Udinese hanno fatto tanto per me

(Di domenica 5 maggio 2024) “Ora è tutto a posto. I medici dell’ospedale e isi sono preoccupati eper me”. Lo ha detto a Dazn il difensore della, Evanricordando gli attimi di paura dopo il malore accusato ad Udine. Dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus, il centrale si sofferma sul cambio di guida tecnica da Mourinho a De Rossi: “C’è una maniera differente di giocare – spiega -. Siamo più offensivi e io voglio fare di più con e senza la palla. Il gioco italiano per me è nuovo. De Rossi mi chiede sempre di portare palla e ora lo faccio di più. Come si batte il Bayer? Sarà difficile, ma tutto è possibile nel calcio”. SportFace.