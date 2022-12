Ucraina | l' esercito di ingegneri che protegge le telecomunicazioni

RaiNews

...quali la guerra inè una guerra contro l'Occidente e i suoi valori, rappresentati dalle "parate gay". Sono gli ayatollah di Teheran, che mentre inviano i terribili droni kamikaze all'...... con l'annuncio di un potenziamento della capacità militare russa in ogni settore, dall'...dell'anno ha incontrato i vertici militari nel bunker di comando moscovita della guerra in. ... Zelensky alla Casa Bianca: "Sicuro che vinceremo. I Patriot rafforzeranno la nostra difesa aerea" - Zelensky: "Putin potrebbe spingersi oltre Ucraina, invadere altri" - Zelensky: "Putin potrebbe spingersi oltre Ucraina, invadere altri" Zelensky è uscito dall'Ucraina per la prima volta dallo scoppio della guerra per incontrare Biden a Washington, che gli ha donato i Patriot ...L’uomo dell’anno per Time, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha per la prima volta parlato in vivo davanti a politici schierati , nientedimeno che al Campidoglio americano. In un viaggio, non ...