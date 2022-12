Fossi Pd | lotta al precariato tema urgente | dalla Ministra servono risposte concrete

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Siamo di fronte a una crisi profonda ed estremamente pericolosa suldel lavoro. Secondo gli ultimi dati Istat, un cittadino italiano su quattro oggi non arriva a guadagnare 10 mila euro l’anno. E dal 2007 le retribuzioni sono calate del 10%. Occorre sviluppare con urgenza unaale un piano per introdurre il salario minimo: ne va della dignità di milioni di lavoratori e del benessere economico del nostro Paese”. Lo afferma Emiliano, deputato Pd e membro della Commissione Lavoro. “Ieri nell’audizione dellaCalderone in commissione Lavoro della Camera non c’è stata quellazza nelleche invece in questo momento storico è assolutamente necessaria. Non abbiamo mai sentito parlare di ‘precarietà’, della diminuzione dei ...