Como Vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre sono appaiate al penultimo posto in classifica, per cui la vittoria è obbligatoria.Vssi gioca lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I lariani sono reduci dalla vittoria per certi aspetti sorprendente ottenuta sul campo della Ternana con un netto 3-0. Il successo ritrovato dopo un mese, però, non cancella il deludente avvio di campionato che li vede penultimi. Stesso aria si respira tra i veneti, reduci da tre sconfitte consecutive contro Bari, Benevento e Sudtirol. Gli uomini di Gorini si ritrovano cosi penultimi con una sola vittoria all’attivo nelle ultime sei partite. LE...

Como 1907

...(Palermo) MAJER Zan (Reggina) MASTRANTONIO Valerio () TRIPALDELLI Alessandro (Spal) VISENTIN Santiago Guido () VIVIANI Mattia (Benevento) TERZA SANZIONE CAGNANO Andrea () ......30 Aston Villa - Liverpool 21:00 Arsenal - West Ham CALCIO - SERIE B 12:30 Brescia - Palermo 15:00 Ascoli - Reggina 15:00 Benevento - Perugia 15:00 Cagliari - Cosenza 15:0015:00 ... Como - Cittadella: info biglietti I lariani I biglietti per la gara con il Cittadella sono in vendita da venerdì sul circuito Vivaticket Natale al lavoro per il Como, come per tutta la serie B. Dopo la cena degli auguri di ieri sera, ...Sconfitta per la squadra di Grosso che non perdeva da più di due mesi e mezzo. Il Benevento di Cannavaro impatta 1-1 in casa del Modena, colpo esterno del Sudtirol a Cittadella e del Como a Terni. Il ...