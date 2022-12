(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Hanno tagliato tre miliardi a persone che hanno lavorato per 40- 42 anni e avrebbero diritto alla loro rivalutazione. Non si può dire che isono il welfare per i nipoti e poi continuare a tagliare", dice Ivan Pedretti, segretario generale Spi CGIL, che ha promosso la manifestazione nazionale ain Piazza Santi Apostoli.è lo slogan della manifestazione che ha portato in piazza centinaia diprovenienti da tutta Italia contro la manovra economica del governo Meloni. "da noiche abbiamo versato decenni di contributi. E' ora che la smettano" dice una manifestante veneziana. Presenti anche giovani per i quali la pensione è solo un miraggio. "E' un nostro ...

Il Foglio

La segretaria ha anche analizzato la situazione politica, soffermandosi sulla Legge di Bilancio che il governo Meloni si accinge a varare: 'Ianche stavolta sono trattati da, da ...Alzano la voce anche idella Cgil: "Non possiamo essere usati come unattraverso il taglio della rivalutazione, che toglie 3,7 miliardi di euro in un anno, per finanziare il ... Pensionati "bancomat", la protesta a Roma: "Vanno sempre a pescare soldi da noi" "Hanno tagliato tre miliardi a persone che hanno lavorato per 40- 42 anni e avrebbero diritto alla loro rivalutazione. Non si può dire che i pension ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale, news in diretta: stop ai trasporti. Rischio paralisi nelle città. LIVE ...