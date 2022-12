Celine Dion annulla otto spettacoli | Sono malata Ecco cos' ha la voce di Titanic

: 'Ho la 'sindrome della persona rigida''. Il disturbo neurologico incurabile colpisce 1 su un milione Mamma scuote con violenza il figlio neonato, provocandone la morte: condannata a 7 ...La cantante canadese ha cancellato otto concerti previsti in Europa nel 2023, fra cui quello al Lucca Summer ...Celine Dion, con un video pubblicati sul suo profilo Instagram, ha informato i suoi fan di aver cancellato otto date del tour europeo, tra cui quella a Lucca Per la celebre cantante Celine Dion non è ...La cantante canadese ha cancellato otto concerti previsti in Europa nel 2023, fra cui quello al Lucca Summer Festival ...