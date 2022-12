Eurolega | Olympiacos - Virtus Bologna | dove vederla in tv e in streaming

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Periodo difficile per la squadra di coach Sergio Scariolo che ha subito tre sconfitte negli ultimi tre turni diinvertendo la tendenza positiva creata a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Ad attendere le V...

...00 Real Madrid vs Monaco (diretta) Telecronaca: Federico Botti Basket12Giornata 09 - dic 19:00 Zalgiris Kaunas vs Anadolu Efes (diretta) Basket12Giornata 09 - dic 20:00...- Basket femminile: La Segafredo di coach Ticchi sarà impegnata mercoledì pomeriggio, alle ore 16:30, nella trasferta dicontro l'. - Basket, Fortitudo: Dopo la vittoria su Ravenna ...L’Olimpia porta la sua striscia di sette stop consecutivi ad Atene ma con essa anche una situazione infortuni leggermente meno tragica nell’ultima settimana con il ritorno a ...Alla Peace and Friendship Arena del Pireo, a partire dalle 16:30, la Virtus Bologna femminile è impegnata con le avversarie dell'Olympiacos nel turno di EuroLeague Women 2022-23!