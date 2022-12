Romina Power | il ricordo di Ylenia spezza il cuore | cosa ha fatto per il suo compleanno

...2022 La storia d'amore tra Al Bano eLa storia d'amore tra Al Bano eha fatto sognare milioni di fan . I due si sono conosciuti negli anni '60 quando, dopo la morte del padre, la...Un rapporto, quello tra la showgirl e il cantante, messo a dura prova anche dal forte legame di Albano con la sua ex moglie,, con cui l'artista di Cellino San Marco mantiene il ...Non ho avuto proprio il tempo di vedere niente. Una cosa non siamo riusciti a chiarirla: se nelle trattative come super-ospite, è compresa o meno anche Romina Power. Lo scopriremo solo vivendo, ...L'artista racconta le difficoltà per superare il dolore della scomparsa di Ylenia Carrisi Perdere un figlio è sicuramente quanto di più doloroso possa ...