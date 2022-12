Terremoto in Umbria | scossa di magnitudo 3 7 vicino Gubbio

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 dicembre 2022)a Pietralunga, in provincia di Perugia, dove è stata rilevato un sisma con unaprincipale di3.7. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato rilevato nei pressi del Monte Grimano a 9 chilometri di profondità. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone, mentre sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco. December 5, 2022 su Open Leggi anche:in Sicilia,di4.6 al largo delle Eolienelle Marche, nuovadi3.9 al largo di Pesaronelle Marche, seconda fortedi4.1 al ...