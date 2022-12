Boom anticipato dell’influenza | Bassetti | «Partita a razzo e fa paura» Finora già 2 | 5 milioni di casi

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’influenza stagionale colpisce sempre più duramente e con numeri che non si vedevano dal 2009, l’anno della «suina». «L’influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è». Sono le parole di Matteo, direttore Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, che – citato dall’AdnKronos – ha sottolineato come l’influenza stia correndo a una velocità che non si registrava dal 2009 e con «numeri alti anticipati rispetto alla stagione». Per l’infettivologo, infatti, già a fine novembre sono stati registrati numeri importanti e questo, – spiega– «faoggi per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus paninfluenzali, patologie da pneumococco e anche polmoniti». Sono oltre 2,5le persone che hanno ...

