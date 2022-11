Christian De Sica | una sorpresa che gli ha stravolto la vita | Cose che “capitano”

Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di NataleDee Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l'intera famiglia. Natale A Tutti I Costi è il ...Dee Angela Finocchiaro sono due genitori che fingono un'eredità milionaria nel trailer di Natale a tutti i ...Natale a tutti i costi, l'esilarante commedia di Natale con protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, scritta e diretta da Giovanni Bognetti, ...Natale a tutti i costi Netflix, dal 19 dicembre il film con Christian De Sica. Il nuovo film di Netflix con protagonista l'attore romano ...