Hockey pista | Serie A1 2022 | Bassano e Follonica vanno KO | Vercelli e Lodi vincono in esterna

(Di domenica 27 novembre 2022) Cade l’Ubrokerall’ottava giornata del Campionato diA1-2023 disu. La squadra veneta, al momento in testa della classifica, ha infatti perso con un rotondo 4-0 in casa del Valdagno. Una serata no per la capolista, autrice di un match in cui ha subito fortemente l’aggressività degli avversari venendo inflitta dalle reti di Garcia Solar (22:05, primo tempo), Ojeda Martinez (00:00, primo tempo, 18:55, secondo tempo) e Nadini (8:50, secondo tempo). Cade anche, seconda in classifica, costretta a doversi arrendere con Versilia H. Forte per 4-2. Da menzionare poi il largo successo di Trissino su Montecchio Precalcino (13-3), quello di Sarzana su Viareggio per 7-2 oltre che i trionfi esterni disu TeamService Car Monza per ...