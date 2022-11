Pattinaggio artistico | Ilia Malinin vince la tappa del Grand Prix a Espoo e raggiunge le Finali con Sato

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022)ha vinto ladel2022 diandata in scena sul ghiaccio di(Finlandia). Lo statunitense ha sciorinato una prestazione di assoluto rilievo nel free skating sulle note di Euphoria, venendo premiato con il rilevante punteggio di 192.82 (109.20 per la parte tecnica, 82.62 per i components). Il 17enne era secondo al termine dello short program, ma è riuscito a rimontare in maniera perentoria nei confronti del francese Kevin Aymoz, primo a metà gara ma scivolato fino alla terza piazza.è riuscito a battere il giapponese Shun(262.21) ed entrambi si sono qualificati alleche andranno in scena tra un paio di ...