Ischia | frana a Casamicciola Terme | una vittima accertata | si cercano i dispersi FOTO

(Di sabato 26 novembre 2022) I detriti hanno raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Gli sfollati sono circa 130. Una decina di persone ancora isolate senza acqua e luce. Il governatore della Campania De Luca ha chiesto lo stato di emergenza, la premier Meloni assicura che il governo farà la sua parte: domenica alle 11 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per dichiararlo. I soccorsi, rallentati dal maltempo, proseguono tutta la notte

...inoltre a disposizione un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti ad... afferma: 'Esprimiamo la nostra massima vicinanza a tutte le famiglie isolane colpite dallae, a ...Sono al momento circa 130 le persone, sfollate dalle abitazioni a ridosso della 'zona rossa' interessata dallaa Casamicciola Terme sull'isola d'. Lo ha fatto sapere il prefetto di Napoli Claudio Palomba, intervenuto al Tg1, che ha anche lanciato un appello ' alle persone che hanno paura di ...È Eleonora Sirabella una delle due vittime sinora accertate nella frana che ha colpito l'isola di Ischia oggi. La ragazza ha 31 anni. Il corpo è stato trovato in piazza, dopo ...Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...