LIVE Qatar-Senegal 1-2 | Mondiali 2022 in DIRETTA | accorcia Muntari

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE82? Gooooooooooooool,, colpo di testa perfetto,1-2. 80? Dentro Cissé e M.Sarr, fuori Jakobs e N.Mendy nel. 78? Fuori Sarr e Diedhiou, dentro Dieng e Ndiaye nel. 76? Fuori Al Haydos, dentronel. 74? Fallo in attacco del. 72? Possesso palla del. 70? Dentro Hatem, fuori Boudiaf nel. 68?che ci prova in tutte le maniere ad arrivare alla rete. 66? Mendy miracoloso su Mohammed che ci aveva provato con un colpo di testa a botta sicura. 64? Fuori Diatta, dentro Ciss nel. 62? ...

Al Thumama Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Senegal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Thumama Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale intrae ......c'è anche l'Italia LA GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR MONDIALI MESSICO - POLONIAARGENTINA - ARABIA SAUDITA 1 - 2 (22 novembre 2022) Inizio shock per l'Argentina nel Mondiale in. L'...Già tempo di ultime spiagge ai Mondiali. Dopo le sconfitte subite all'esordio per 2-0 da Ecuador e Olanda, i campioni d'Asia del Qatar e i campioni d'Africa del Senegal si sfidano allo stadio Al-Thuma ...Olanda Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per i Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, 25 novembre, alle ore 17 ...