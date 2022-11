Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 23 novembre 2022) New York, 23 nov. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 115-106; Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 109-113; Denver Nuggets-Detroit Pistons 108-110; Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 115-105.

Continua a volare Sacramento: settima vittoria di fila PHOENIX (USA) - I Lakers falliscono la prova di maturità e Phoenix balza in testa alla Western Conference. Al "Footprint Center", nonostante la ...Ma quando c'è di mezzo Kyrie, il giocatore più controverso dell', è impossibile farlo. Perché in ... Fuori però è una voce così troppo fuori dal coro che è lui il primo a pensare che la lega...I Suns superano Los Angeles e vanno al comando della classifica, vittoria Pistons dopo sette sconfitte, per i Kings settimo successo di fila ...Continua la bella serie dei Kings, attesi a una difficile trasferta a Memphis che pure ha goduto del rientro di Ja Morant (34 punti, 7 rimbalzi, 6 assist). I Grizzlies hanno subito nel ...