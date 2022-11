Traffico Roma del 21-11-2022 ore 10 | 30

(Di lunedì 21 novembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...trasporto autoferrotranviario del Comune diha precisato: "Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del". ...Lo scalo etneo vanta dunque la prima posizione nelaereo italiano per numero di passeggeri. Dietro Catania e, sul terzo gradino del podio la classifica riferita allo scorso anno propone ...«Metro B: la tratta San Paolo-Castro Pretorio è interrotta, stiamo eseguendo una verifica tecnica. Attivi bus sostitutivi: le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione ...Metro B ferma nella tratta San Paolo – Castro Pretorio nella mattinata di oggi, lunedì 21 novembre 2022. Attivi bus sostitutivi. Aggiornamento ore 8.30: Atac informa in una nota che "Sono in corso le ...