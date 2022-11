Prostitute uccise a Roma | chi è Giandavide De Pau

Leggi Anchea Roma, interrogato un 51enne italiano pregiudicato Il nome di De Pau compare negli atti di varie inchieste della Dda sul clan dei Senese e sul Mondo di Mezzo , il gruppo criminale ...Il suo nome anche nelle carte dell'inchiesta su 'Mafia Capitale' Potrebbe essere a una svolta il giallo delle tre(due cinesi e una colombiana)giovedì nei loro appartamenti di via ...Svolta nelle indagini sui tre omicidi di Prati, a Roma: un pregiudicato romano, Giandavide De Pau, 51 anni, è sospettato di essere l'autore dei delitti. Decisiva per gli investigatori è stata la segna ...Il presunto serial killer che avrebbe ucciso le tre prostitute a Prati era stato il guardaspalle del boss Michele Senese e avrebbe avuto affari in comune con Massimo Carminati per questioni di ricicla ...