Serie A | Luka Romero segna il suo primo gol con la Lazio… e non ha ancora 18 anni | “È nata una nuova aquila”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 novembre 2022) 2022-11-11 11:47:24 Il web è in trepidazione:(Victoria de Durango, 18-11-2004) è entrato nella storia della Liga il 26 giugno 2020. Vicente Moreno gli ha dato l’alternativa contro il Real Madrid ed è diventato il giocatore più giovane (15, 7 mesi e 8 giorni) ad esordire nel campionato spagnolo. Così gioca, il ‘nuovo Messi’ che può già esordire nella Liga a 15Youtube con Maiorca, tuttavia, ha giocato solo nove partite -hato un solo gol in Seconda Divisione contro il Logroñés- prima di dirigersi verso la Lazio nell’estate del 2021. Anche a Roma non è stato facile. La scorsa stagione ha giocato solo 93?, distribuite su nove partite. Nelle ultime partite, però, ha iniziato a contare di più per Maurizio Sarri e il suo ...