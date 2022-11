Le scosse di terremoto nel Centro Italia spiegate dal sismologo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AGI - Una forte scossa di, seguita da un'altra decina di intensità calante, è stata avvertita in molte regionine poco dopo le 7 del mattino. Il sisma più violento, di magnitudo 5,7 è stato registrato dall'Ingv al largo della costa delle Marche settentrionali, nel Pesarese, alle 7,07. Che cosa è il mainshock "Siamo in presenza di una sequenza sismica. Quando c'è un cosiddetto 'mainshock'" come ildi magnitudo 5.7 "è statisticamente usuale che sia seguito da una serie di altre" spiega all'AGI ildell'Ingv Antonio Piersanti. Il fenomeno è avvenuto con "l'epiin mare - dice l'esperto - a una distanza di circa 30 chilometri dalle abitazioni civili. Una distanza che ha attenuato l'impatto del". La forte scossa ...

Duedimolto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante ledurate ...La scossa nel Pesarese è stata avvertita in tutta l'Italia centrale e ha avuto una magnitudo di 5.7. Poi 3 altredi magnitudo 3.1, 3.4 e 2.5