F1 - la scarsa competitività di Mercedes è un’occasione per Antonelli? Oppure sarebbe deleterio anticipare i tempi?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Uno dei temi relativi alla Formula Uno attuale riguarda il nome del sostituto di Lewis Hamilton. Il britannico ha mandato a carte quarantotto qualsiasi piano della, rescindendo in anticipo il contratto (appena rinnovato) con la Casa di Stoccarda per accasarsi alla Ferrari a partire dal 2025. Dunque, la Stella a tre punte si trova nella necessità di rimpiazzare l’inglese (punto fermo del line-up argentato dall’ormai lontano 2013), con almeno un anno d’anticipo rispetto ai progetti. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Andrea Kimi, da alcuni considerato l’erede designato del Re Nero in ambito. Partiamo dal presupposto che, sinora, lo squalo Hamilton ha divorato tutti i delfini, più o meno credibili, inseritisi nelle sue acque territoriali. Chiedere a Pascal Wehrlein o Esteban Ocon delucidazioni in merito. ...