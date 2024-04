Champagne per tutti Un viaggio sensoriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Oltre 1400 presenze al Tettuccio per "per", censite ieri alle 18 e quindi destinate a crescere, data la chiusura prevista alle 22. "Siamo soddisfatti del risultato – afferma Plinio Parenti – ottenuto con la rassegna che ha avuto luogo sabato e domenica, come sempre alle Terme Tettuccio". Protagonisti, gli studenti dell’alberghiero Martini. Una delle novità di questa quinta edizione vede l’accordo triennale stretto tra l’organizzazione della manifestazione e la Federazione dei vignerons indipendenti dello. Grazie a questo è stato possibile collaborare più a stretto contatto con i produttori ed incrementare la promozione dell’evento sia sul territorio nazionale che su quello francese. Un primo importante risultato è stato raggiunto con un aumento significativo delle maison presenti all’evento, allargando ...