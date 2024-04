Liquidazione delle diarie di missione all’estero Tabelle di lordizzazione anno 2024 Circolare MEF

Asia, Hong Kong e i listini cinesi guidano il rally grazie ai titoli tecnologici e immobiliari. Il dollaro supera i 160 yen - Lo yen a causa della scarsa liquidità (la borsa del Giappone è chiusa per festività) è sceso per un attimo fino a 160,17 per dollaro per la prima volta dal 1990, prima di invertire le perdite. Volano ...

Continua a leggere>>

I criteri di liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica per il disoccupato - Con l'ordinanza n. 4289/2024 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica ...

Continua a leggere>>

Rendita vitalizia, l'uso di coefficienti è legittimo - È legittimo il calcolo d'imposta su una rendita vitalizia, contenuto in un avviso di liquidazione, laddove si limiti a richiamare la specifica normativa di riferimento che prende a parametro il valore ...

Continua a leggere>>