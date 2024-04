Hockey pista Bdl Minimotor fa suo il derby davanti a 300 spettatori La Sasco ringrazia Gimeno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Beldi Serie A2 al Dorando Pietri di Correggio tra la Bdle la Symbol Amatori Modena: hanno vinto i locali 6 a 2,a quasi 300, una gara dove i modenesi hanno sofferto troppo la necessità di vincere per la classifica, mentre Correggio giocava solo per la gloria. Nel primo tempo avanti la Bdl con Righi, Amatulli e Pedroni; sul 3 a 0 il Modena reagiva creando tanto, ma senza avvicinarsi. Al gol di Pochettino rispondevano Menendez e Amatulli, a quello di De Tommaso uno straripante Pedroni. Il risultato, poi, era conservato dal portiere Nicolò Salines che ha pure parato due tiri diretti e un rigore, con tutta la squadra a difendere con determinazione. A referto anche Castiglioni, Horban, Caroli, Gabbi e Severi. Scandiano. Ci mette un tempo a carburare, ma poi il Roller esce bene dalla ...

Hockey pista a2. La Bdl minimotor torna al successo dopo 5 turni - minimotor Correggio vince 2-1 contro Rotellistica Sasco in ... Poi è sofferenza, ma anche tanta gioia finale. Il derby tra Amatori Modena e Roller Scandiano finisce 5 a 3 per i locali che così ...

Roller, è il giorno del derby con l’ambizioso Modena. Correggio domani sfida la capolista Novara - Nel week end si giocano diversi campionati di hockey su rotelle, con il Roller Scandiano femminile in riposo. Gran derby tra Amatori Modena e Roller Scandiano in Serie A2, mentre in Serie B la Rotelli ...

