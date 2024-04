Prima categoria Follo travolto dalla Calvarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024): Duò, Canepa, Profumo (85’ Bacigalupo), Dondero, Vaccarezza, De Benedetti, Bacigalupo (70’ Casale), Ghirlanda (81’ Ginocchi), Siri, Monticone (85’ Arata L.), Lessona (70’ Cuneo). (A disp. Capurro, Arata G., Andreatta, Petrucci). All. Vitale.: Benedini, Gazzoli, Ait Mouss (81’ Rolla), Palagi, Raimondi, Noga, Torri, Sciaccaluga, Franceschini, Rovani, Elhdiy. (A disp. Evangelisti, Macchioni, Angelotti, Cozzani, Degano). All. Cervia. Arbitro: Romeo di Spezia. Reti: 40’ e 65’ Monticone, 53’ Lessona, 73’ e 77’ Cuneo, 91’ Casale. CICAGNA – Troppo forte laper ila Cicagna con un eloquente 6-0 nella semifinale di andata della fase finale regionale per l’assegnazione del titolo di campione ligure, fra le ...