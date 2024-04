(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 –non a norma e quindiillegittime. Lo sostiene ad esempio Giorgio Marcon, consulente tecnico del “Centro tutela legale” che assiste automobilisti in tutta Italia. Ma perché? Ecco i 4 punti del ragionamento. 1. Certificazione metodologica legale La certificazionelegale, spiega Marcon, “è il punto base, preliminare a tutti gli altri.che l’occhio elettronico - non soloma anche photored, etilometro, telecamere per la Ztl - corrisponda alle normative nazionali e internazionali come strumento di misura legale. Facciamo l’esempio della bilancia: se ci metto il peso di un chilo, deve pesare un chilo. Lo stesso vale per l’, ne deve dare certezza della misura”. Chi fa la...

Tarantini Time QuotidianoArrivano da tempo nella nostra redazione diverse segnalazioni circa la presenza di autovelox mobili della Polizia Locale di Massafra , non adeguatamente segnalati così come previsto dalla vigente normativa. L’ultima in ordine di tempo, è arrivata oggi sui nostri ... Continua a leggere>>

Giorgio Marcon, esperto di elettronica, di mestiere fa il “consulente tecnico investigativo”. Lavora nel Centro Tutela Legale che assiste gli automobilisti nei ricorsi contro gli autovelox in tutta Italia . E nelle sue cause ha «oltre il 90% di vittorie», dice oggi in un’intervista al Quotidiano ... Continua a leggere>>

autovelox e caos multe: cos’è la verifica metrologica e cosa può accadere ora - Il consulente tecnico: “La sentenza della Cassazione potrebbe aprire la strada a una causa pilota e quindi a una class action” ...

Come fare ricorso e annullare la multa di un autovelox non omologato. A chi rivolgersi, procedura, tempi, costi - La Corte di Cassazione ha annullato una multa per eccesso di velocità captata da un autovelox non regolarmente omologato, suscitando interesse e possibile sollievo per molti automobilisti.

"Nessun autovelox in Italia è a norma". Lo specialista spiega perché le multe non valgono - Il veneto Giorgio Marcon assiste gli automobilisti in tutta Italia con il team di "Tutela legale". "Se non c’è prima la certificazione metrologica rilasciata dal ministero lo strumento non può far mul ...

