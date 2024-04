Eccellenza - ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Forza e Coraggio 3 Arenzano 6 FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Lucaccini (46’ Bonini), Calanda (57’ Belloni), Bernuzzi, Imperatrice, Benassi, Bigini, Frolla, Lorenzini, Capasso. (A disp. Arena M.). All. Sora. ARENZANO: Gravano, Cirello, Barisone (57’ Biancato), Lagorio (65’ Faggiano), Baroni, Padovan, Bruzzone, Porrata, Damonte L. (57’ Pellicciari), Pastorino, Pische. (A disp. Vallario, Pesenti). All. Corradi. Arbitro: Falamischia di Savona (assistenti Torrero e Santina Delfino di Genova). Reti: 13’, 14’ e 55’ Damonte L.; 45’ Bruzzone; 50’ Lorenzini; 60’ Biancato; 70’ Pastorino; 75’ Bigini; 78’ Frolla. LA SPEZIA – Il campionato disi chiude con l’ennesima sconfitta per la Forza e Coraggio, battuta con un tennistico 6-3 dall’Arenzano al ’Cimma’. Team delle Grazie in grande emergenza di formazione, come purtroppo è accaduto sempre negli ultimi ...