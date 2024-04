Processi civili - tempi troppo lunghi I fondi del Pnrr rilanciano il Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pace è la parola chiave del sedicesimo goal dell’Agenda 2030. Un obiettivo che, stando a quanto accade quotidianamente nel mondo, non siamo ancora riusciti a raggiungere. Il sogno, entro il 2030, è volto alla promozione di società pacifiche e inclusive nell’ottica dello sviluppo sostenibile, con la volontà anche di costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Nell’area rientrano anche l’abolizione di corruzione, furto, evasione fiscale e concussione. Analizziamo un po’ di dati forniti dall’Istat sul quadro italiano, partendo dal numero di omicidi volontari, che nel 2021, sono 304, in marginale aumento rispetto al 2020. Nel 2022, invece, aumenta lievemente l’affollamento nelle carceri italiane, raggiungendo i 110 detenuti per 100 posti disponibili. Intanto, diminuiscono i detenuti in attesa di primo giudizio: dal 15,8% al 15,1% del totale della popolazione ...