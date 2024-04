(Di lunedì 29 aprile 2024) Da qualche ora è diventata virale una foto che mostra undarealizzato niente meno che nell’ iconica cornica didel. Ma qual è il? Esi trova proprio lì? Cerchiamo di saperne di più. Undaindel? – Foto: da Facebook (ilcorrieredellacitta.com)è in grado sempre di stupire e non solo per il suo immenso patrimonio artistico, storico e culturale. Monumenti, piazze, luoghi simbolo, ogni giorno milioni di visitatori e turisti si perdono nelle bellezze che la Città Eterna è in grado di offrire. Talvolta però a fare notizia sono anche altre iniziative che, partendo proprio dalla cornice ...

Il team di Volandri opposto nel girone a Brasile, Belgio e Olanda. ROMA - È stato diramato il calendario delle sfide della fase a gironi di Coppa Davis, che prenderanno il via martedì 10 settembre nelle città sedi dei quattro raggruppamenti, ovvero Bologna (in Italia), Valencia (in Spagna), ... Continua a leggere>>

Toni Nadal , zio ed ex allenatore di Rafa Nadal , ha rilasciato un’intervista a El Vestuario, un format di Relevo. Durante l’intervista, Toni ha ricordato la carriera del nipote mostrando anche un pizzico di nostalgia per le emozioni che i tornei e le competizioni regalavano. Da quando ha smesso di ... Continua a leggere>>

Perché c’è un campo da tennis in Piazza del Popolo a Roma: il motivo - Da qualche ora è diventata virale una foto che mostra un campo da tennis realizzato niente meno che nell’ iconica cornica di Piazza del Popolo a Roma. Ma qual è il motivo E perché si trova proprio lì ...

Continua a leggere>>

Come vedere Sinner-Kotov in diretta streaming - Oggi è in programma il match Sinner-Kotov: scopri quando inizierà, dove poterlo vedere e come seguirlo in diretta streaming.

Continua a leggere>>

Sinner-Paolini-Cobolli: il trio d’Italia accende il lunedì di Madrid. In campo anche Nadal - Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Flavio Cobolli. Il trio azzurro va alla caccia dei quarti di finale in un lunedì di Madrid che sarà davvero ricco in ...

Continua a leggere>>