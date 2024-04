Aree protette - Italia in ritardo Più impegno per la biodiversità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Spostiamo ora l’attenzione dal mondo acquatico a quello terrestre, già largamente trattato, seppur in diverse declinazioni e chiavi di lettura, nei goal precedenti. Il quindicesimo capitolo vuole concentrarsi in particolare su tre elementi cruciali, che sono foreste, territorio e. Elementi da proteggere, attraverso l’impiego di azioni e attitudini green, partendo dal rapporto sostenibile con le foreste, combattendo la desertificazione e il degrado del territorio, fino alla salvaguardia della. In merito agli ecosistemi terrestri, la situazionena, comprendendo il periodo 2010-2022, rileva un andamento negativo costante. Peggiorano infatti l’impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale, attorno al 7.1% nel 2021, e la quota di territorio a elevata e molto elevata frammentazione, che sempre nel ...