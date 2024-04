Evviva! Morandi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pupo Il primo Speciale di Giannisu Raiuno intitolato “!” è andato molto bene. Con una media del 23% di share è stato in assoluto il programma più seguito del prime time di venerdì scorso. Ottenere questi risultati con gli stessi filmati tratti dalle teche Rai visti e rivisti, non era per niente scontato. La differenza l’ha fatta proprio lui, Gianni. Il suo racconto e le sue chiacchierate con gli ospiti erano davvero gradevoli. Lui, vero protagonista dell’ epoca d’oro della tv e della musica leggera, ha dato alla trasmissione quel timbro di garanzia e credibilità di cui ogni racconto ha bisogno. È la strada che la Rai deve seguire. Lavorare sul senso del prodotto e la giusta contestualizzazione dei talents in esso. Solo così si possono ottenere ottimi risultati, con investimenti economici, diciamo, “etici”. ...