"Negli accordi di Parigi sono stati presi degli impegni importanti, quello di triplicare la produzione delle rinnovabili entro il 2030 e raddoppiare l'indice di efficienza energetica sempre entro 2030 dal 2 al 4%". Così il Ceo di Deloitte Italia, Fabioche da Torino, all'interno del B7 Italy 2024, di cui Deloitte Italia è l'unico Knowledge Partner, è guidato da Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia e ha un ruolo chiave nell'identificare e indirizzare le priorità dell'agenda economica globale, guidando i Paesi G7 nelle grandi sfide di oggi, ha ricordato l'importanza di far leva su tutte le tecnologie, nucleare compreso o altre che sono in fase di studio e di analisi. "E' ormai chiaro – prosegue– che senza le nuove tecnologie, non saremo in grado di rispettare i target che abbiamo posto con gli accordi

Il ministro Pichetto Fratin inserisce ufficialmente l'atomo nel mix energetico 2030 -2050. Già predisposto un team per ridisegnare le norme . "Stop al carbone, ma le rinnovabili non bastano

G7, Pompei: "C'è bisogno di politiche industriali che siano quanto più possibile concordi e coese" - 'Negli accordi di Parigi sono stati presi degli impegni importanti, quello di triplicare la produzione delle rinnovabili entro il 2030 e raddoppiare l'indice di efficienza energetica sempre entro 2030

A Torino la riunione del G7 sull'ambiente. Grandi in ritardo sugli obiettivi di Parigi e a caccia di soldi per i Paesi in via di Sviluppo - L'attuale livello di ambizione collettiva del G7 per il 2030 è infatti pari al 40-42%, e le politiche esistenti suggeriscono che il G7 probabilmente raggiungerà solo una riduzione di appena il 19-33%

Imballaggi Ue: resta nodo ortofrutta - Mercoledì 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove misure per rendere gli imballaggi più ecologici e ridurre i rifiuti di imballaggio nell'Unione europea

