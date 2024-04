Caravaggio - si ribalta una cisterna all’alba | Padana Superiore chiusa e viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024). Un camionsi èto in via Mozzanica aintorno alle 4,45 di lunedì mattina (29 aprile). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo, la partenza Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico) di Milano e i Volontari di Treviglio. I vigili del fuoco nelle prime ore del mattino hanno provveduto al travaso dellache trasportava acido solforico. In strada si sarebbero riversati 270 quintali di materiale. Il conducente del mezzo, 52 anni, è rimasto illeso dall’incidente ed è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Treviglio. Larimarràall’altezza di, in entrambe le direzioni, fino al termine delle operazioni di ...