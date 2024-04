Cremonese-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi cercano di assicurarsi definitivamente il quarto posto, mentre i toscani si giocano le ultime possibilità di accedere ai playoff.si giocherà mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Zini: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con il Venezia che ha definitivamente annullato le speranze di raggiungere la promozione diretta. Alla squadra di Stroppa non rimane altro che blindare il quarto posto per accedere direttamente alla semifinale playoff. Il rendimento nelle ultime cinque partite non è stato ottimale con tre sconfitte, una vittoria e un pareggio I toscani sono all’inseguimento di un posto nei playoff, che ...