Panchina Milan - Di Canio | 'Conte non è l'uomo giusto'

A Giuseppe Brizi, eroe viola, intitolato lo stadio di Macerata - Era lo stopper della squadra viola del secondo scudetto, quello del ’68-69 con Bruno Pesaola in panchina, Superchi in porta, Rogora e Mancin terzini, stopper Brizi e Ferrante libero, a centrocampo ...

Continua a leggere>>

milan, settimana decisiva: Cardinale pronto a intervenire - Il milan ha scelto il prossimo allenatore rossonero: Gerry Cardinale si prepara ad affondare il colpo nelle prossime ore.

Continua a leggere>>

REPUBBLICA - Pioli è in pole per il Napoli, residue speranze per Conte - con Pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco - ct del Belgio - e le residue speranza di un affondo per Conte". Pioli al termine dell'attuale stagione lascerà il milan, il club ...

Continua a leggere>>