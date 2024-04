Rivoluzione Keyless La password più sicura è lo sguardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) LA COSA DI CUI va più orgoglioso Andrea Carmignani è quella di aver portato l’azienda, una startup molto innovativa, in Italia. Per questo, oggi, dei 45 ingegneri che lavorano con lui e gli altri soci di, oltre la metà sono a Roma, anche se la sede principale resta Londra. D’altra parte, la tecnologia digitale di nuova generazione non ha davvero confini geografici. L’altro punto di orgoglio è quello di contribuire a creare un mondo più sicuro. Ma è davvero possibile? Nasce da questa domanda il lavoro di, società di cybersecurity per il riconoscimento biometrico e la gestione delle identità digitali, fondata a Londra nel gennaio 2019 dagli italiani Andrea Carmignani (nella foto), Giuseppe Ateniese, Paolo Gasti, e dal tedesco Fabian Eberle. La sua mission è quella di creare un mondo più sicuro e allo stesso tempo capace di tutelare la ...