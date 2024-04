Basket - B maschile Bcl non è Pneumatica

(Di lunedì 29 aprile 2024) AZ81 BCL 65 AZSARONNO: Bianchi 2, Ugolini 2, Negri 7, Quinti 19, De Capitani 9, Nasini 4, Mariani, Pellegrini 13, Romanò 7, Beretta 18, Figini. All.: Biffi.BALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 13, Barbieri, Lenci 2, Lippi 14, Barsanti 6, Simonetti 8, Tempestini 5, Del Debbio 3, Brugioni, Pierini 4, Trentin 8. All.: Olivieri. Arbitri: Toffali di Monza e Invernizzi di Pavia. Note: parziali 17-13, 42-22, 65-47. SARONNO - Trasferta all’amaretto per Bcl in gara uno dei quarti di finale dei play-off che conducono alla "B" nazionale. Tutto o quasi si decide con il parziale di 25-9 per i lombardi nel secondo quarto che ha spezzato l’equilibrio del primo. Anche gli altre tre periodi sono stati caratterizzati da una sostanziale parità. Infatti il -16 finale, guarda caso, è lo stesso gap del secondo ...

Via ai play-off: AZ pneumatica Saronno contro basketball Club Lucca - Con sabato 27 aprile inizia la fase dei play-off per il Bcl e per tutte le altre squadre che hanno passato il turno dei Play in Gold e Play in Silver. Sei sono le squadre provenienti dai Play in Gold, ...

Serie B Playoff - basketball Club Lucca si scontra con Saronno - Con sabato 27 Aprile inizia la fase dei play-off per il basketball Club Lucca e per tutte le altre squadre che hanno passato il turno dei Play in Gold e Play in Silver. Sei sono le squadre provenienti ...

basket, Sponsor night per l’Az Robur Saronno - SARONNO – L’epilogo casalingo della Fase Gold del campionato di serie B Interregionale è stata festeggiata sabato scorso dall’Az Robur Saronno (vittoria contro Empoli) non solo con i tantissimi tifosi ...

