Troppi vigili urbani - non servono No alla politica repressiva

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Polo progressista contro gli eccessi della polizia municipale. "La polizia municipale ha personale sufficiente per svolgere i propri compiti, le nuove assunzioni da parte dell’amministrazione comunale devono essere destinate ai settori in sofferenza". In questi mesi il Polo Progressista e di Sinistra ha ricevuto molte segnalazioni di carenza di personale e così in una nota chiede all’amministrazione comunale di cambiare la destinazione dei fondi. "Interi settori non riescono a svolgere i loro compiti perché gli uffici sono a corto di persone da destinare alle molte mansioni da svolgere. Attraverso una pluralità di interrogazioni – si legge nella nota – abbiamo scoperto che l’attività di controllo che è demandata dai regolamenti comunali agli uffici competenti non viene fatta. Non vengono controllati i ripristini stradali, non vengono fatti controlli sul pagamento dell’imposta di ...