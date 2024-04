Colpo di sonno sulla Statale 36 Feriti due fidanzati - lei è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) LIERNA (Lecco) "Mi sono addormentato di botto". Ha ammesso di aver avuto undial volante il giovane di 26 anni che l’altra notte è andato a sbattere contro la cuspide di un guardrail della36. In macchina, seduta accanto a lui sul sedile del passeggero, c’era anche la sua ragazza 23enne. Lui ha riportato una ferita al piede ed un trauma dorsale, lei invece ha subìto un trauma toracico e un trauma addominale interno e ora è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. L’incidente è successo la notte scorsa poco dopo mezzanotte in Superstrada all’altezza di Lierna, in direzione sud, verso Lecco. I due stavano tornando a casa. Il 26enne che era alla guida di un’utilitaria si è schiantato a tutta velocità addosso alla cuspide del guardrail tra la carreggiata principale e lo svincolo di immissione in un’area di ...