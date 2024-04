Torna ’Spezia Outdoor’ Due giorni di escursioni tra lo sport e il turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una manifestazione che parte con la calata degli operatori del Soccorso alpino dalle torre del municipio al palazzo della Camera di commercio, dall’altra parte di piazza Europa, non può che garantire spettacolo e divertimento. Stiamo parlando di ‘La Spezia, la kermesse, in programma sabato e domenica, che inaugura in quel modo incredibile alle 10 del mattino del primo giorno, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e degli assessori Marco Frascatore e Maria Grazia Frijia. Un’iniziativa che uniscee che quest’anno offre un cartellone ricco di eventi, una pluralità di disciplineive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraversoin città e nell’arco collinare. "Una manifestazione tutta da vivere all’aria aperta e ...