Viola l’affidamento in prova - 53enne sannita torna in carcere

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnresidente nel capoluogo è stato tratto in arresto, nella serata del 24 aprile u.s., dal personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento in esecuzione di un’ordinanza di traduzione inemesso dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino. L’uomo, già condannato nel 2008 a 18 anni e 4 mesi di reclusione per concorso in sequestro di persona a scopo estorsivo ezione della legge sulle armi, era stato scarcerato nel 2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, che aveva concesso la sospensione della pena concedendo il regime delin. Tuttavia, a seguito di controlli effettuati dalla Squadra Mobile, si accertava che lo stesso non aveva rispettato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, risultando assente in ...