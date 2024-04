Serie B2 femminile Il Luca Consani si arrende L’Us Garibaldi si impone 3-1

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sconfitta in Sardegna per la Pallavolo Grosseto. La formazione di Rossano Rossi ha ceduto 3-1 alla Maddalena sul campo del: 25-20, 25-15, 21-25, 25-18. Vittoria da tre punti e salvezza matematica acquisita con due giornate di anticipo di questo campionato così difficile e incerto per la formazione sarda, mentre il team grossetano dovrà sudarsi la permanenza in categoria nelle prossime due giornate diB2. Nel primo set è partita meglio la formazione locale, capace di prendersi dai tre ai quattro punti di vantaggio, anche se le grossetane hanno avuto la forza di ribaltare l’incontro portandosi avanti 17-14. Sul finire di set però i troppi errori delle maremmane hanno dato campo libero alla squadra sarda che si è involata verso la vittoria ...

