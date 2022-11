CorSport | il Napoli sarà in tournée in Turchia dal 28 novembre al 13 dicembre

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Durante la pausa per il Mondiale in Qatar, ilimpegnato in unain. Il Corriere dello Sport ne riporta qualche dettaglio. La squadra di Spalletti, al termine delle partite di campionato di, potrà godersi un paio di settimane di vacanza, poi la partenza: il 28. Inilresterà fino al 13. Durante la, gli uomini di Spalletti saranno impegnati in almeno tre amichevoli. Di queste, unagiocata contro l’Antalya, che ospiterà il raduno e altre due, con ogni probabilità, con squadre di Premier. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ilsta per ufficializzare lain ...